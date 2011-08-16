Перекрито контрабандний канал постачання наркотиків в Україну

12:13, 16 серпня 2011
Новини регіонів
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Трамадол та екстракт опію

Співробітники СБУ спільно з Державною прикордонною службою та Київською обласною митницею перекрили канал контрабандного ввезення до України особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м. Києві, поставки трамадолу та екстракту опію намагався налагодити 32-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії.

Колишній студент одного зі столичних державних вишів, а нині не працюючий, що проживає у Києві, прибув з-за кордону у міжнародний аеропорт «Бориспіль» з контрабандним товаром у валізі. Іноземець приховав трамадол у контейнерах з-під стероїдних препаратів та біологічно-активних добавок, а спресований у туби екстракт опію загорнув у поліетиленові пакети та сховав під обшивкою валізи.

Під час проходження митного контролю у зловмисника правоохоронці виявили та вилучили більш як 6 тисяч капсул трамадолу та понад 270 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу – екстракту опію, ринковою вартістю близько 100 тисяч американських доларів.

Слідчими Управління СБУ у м. Києві стосовно контрабандиста порушено кримінальну справу за ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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