Запоріжжя: двічі горів склад з непридатною хімпродукцією

У Запорізькій області за два дні двічі горів склад хімпродукції.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, 14 і 15 серпня впродовж декількох годин гасилися пожежі на розташованому у Великобілозерському районі складі зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, де в цілому знаходилося понад 23 тонни такої продукції.

«14 серпня о 17.25 і 15 серпня о 06.00 у Великобілозерському районі на складі зберігання непридатних для використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин виникали пожежі, які були ліквідовані 14 серпня о 20.00 і 15 серпня о 12.03», - повідомили в МНС, зазначивши, що причини виникнення пожеж поки що не встановлені, так само як розмір заподіяного ними збитку.

На завтра – 17 серпня - запланований виїзд у Великобілозерський район обласної Комісії із з`ясування ситуації на складі і вирішення питання подальшого поводження із залишками 23 т 380 кг заборонених і непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин.