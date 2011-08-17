У Севастополі планують повністю оновити парк "Швидкої допомоги"

Влада Севастополя має намір за два роки повністю оновити парк машин «Швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

Після зустрічі з представниками однієї з фірм-виробників В.ЯЦУБА зазначив: «Завдання - повністю оновити парк машин “Швидкої допомоги”, а це 31 машина. Сьогодні севастопольські “Швидкі” - в основному “Газелі” і “Соболі”. Більшість, м`яко кажучи, такі, що відпрацювали ресурс. Востаннє часткове оновлення автопарку відбулося в 2008-2009 роках, тоді місто закупило 9 нових машин».

Як додав В.ЯЦУБА, «сьогодні нам пропонують непогані варіанти різні фірми-виробники. У тому числі й Volkswagen. Пріоритет - тим, хто надасть повністю обладнані, такі, що відповідають усім європейським стандартам, машини, забезпечить гарантійне техобслуговування». За словами голови МДА, купувати по дві-три машини місто не буде. «Швидше за все, цей процес ми почнемо цього року, а продовжимо у наступному. Наприклад, за схемою: 15+15. Що це буде – лізинг чи кредит, визначимося, але стверджую – парк машин “Швидкої допомоги” в Севастополі буде повністю оновлений».