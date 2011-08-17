Маршрутка зіткнулася з вантажівкою: пасажири травмовані

На автодорозі Іллічівськ-Одеса сьогодні сталося зіткнення маршрутного таксі з вантажівкою, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в області.

Унаслідок ДТП одержали травми різного ступеню тяжкості 14 пасажирів маршрутки, яких госпіталізовано до лікарень Одеси і міста-супутника Іллічівська, уточнили в міліції.

На місці дорожньо-транспортної пригоди зараз працює слідча група Одеської облДАІ, встановлюються обставини і причини аварії.