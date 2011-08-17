П'яний пенсіонер наїхав на групу підлітків

У Новій Каховці п`яний пенсіонер на «шестірці» скоїв наїзд на групу підлітків і втік з місця ДТП.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДАІ у Херсонській області, у понеділок, 15 серпня, близько 21.40 у селищі Дніпряни (передмістя Нової Каховки) 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на групу підлітків з 5 чоловік.

У результаті ДТП двоє підлітків – 16-річна дівчина і 14-річний хлопець - у тяжкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення Новокаховської міської лікарні. Решта підлітків дістали синці, подряпини і садна.

Як повідомили постраждалі, вони поверталися з міста до сусіднього села Корсунка. Рухалися вони узбіччям, оскільки на цій ділянці дороги немає тротуару. У цей час у протилежному напрямі рухався автомобіль ВАЗ-2106, який несподівано змінив напрям руху, виїхав на зустрічне узбіччя і скоїв наїзд на підлітків. Хлопці і дівчата від удару автомобіля розлетілися в різні боки.

Викликані на місце події працівники Державтоінспекції вже через півгодини в одному з місцевих дворів знайшли автомобіль з пошкодженнями лівої передньої частини кузова і лобового скла, характерними для ДТП.

Власник машини, який нібито міцно спав, повідомив, що нікуди ближчим часом не виїжджав. Але експерти-криміналісти підтвердили причетність транспортного засобу до аварії, що розслідується. Після чого чоловік зізнався у скоєному.

Винуватець аварії виявився добре знайомим працівникам ДАІ, оскільки 61-річний житель Дніпрян вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за управління транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння. І навіть кілька місяців тому, скоївши наїзд на жінку, з місця ДТП втік. А після встановлення його вини довго пояснював працівникам міліції, що його автомобілем керував хтось інший.

За фактом наїзду на групу підлітків підозрюваного затримали і доставили до РВВС для з`ясування обставин. Для підтвердження стану сп`яніння у водія взяли аналізи на вміст алкоголю в крові. Автомобіль вилучено.

На даний момент вирішується питання про порушення кримінальної справи проти водія-втікача.