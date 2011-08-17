Донеччина: злочинна група вивозила за кордон українських дівчат

У Донецькій області затримано учасників злочинної групи, які вивозили за кордон дівчат для заняття проституцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітники управління спільно з працівниками міліції виявили і припинили протиправну діяльність українських і іноземних громадян, які переправляли молодих українських жінок до Німеччини і Польщі нібито з метою працевлаштування робітницями в різних сферах. Насправді дівчат примушували займатися проституцією у місцевих нічних клубах.

До транснаціональної злочинної групи входило, щонайменше, 5 чоловік: троє громадян України і двоє громадян Німеччини.

Зловмисники діяли більш як два роки, і за цей час за кордон були переправлені 30 українок.

За матеріалами УСБУ міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна операція стосовно людини) Кримінального кодексу України.

Члени організованої злочинної групи затримані. Ведеться слідство.