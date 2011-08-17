У Житомирі потонула семирічна дитина

У Житомирі потонув семирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, вчора о 21.15 рятувальників поінформували про те, що у Житомирі під час відпочинку на водоймі, де купання заборонене, зникли дві дитини.

Тіло семирічного хлопчика вилучив з води його старший брат, а тіло ще однієї дитини (2003 року народження) досі не знайдено.