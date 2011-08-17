Депутат незаконно вирощував мак і коноплі

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно депутата Маловисківської районної ради за підозрою в незаконному вирощуванні маку і конопель.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Депутата, який, водночас, очолює фермерське господарство, звинувачують у порушенні встановлених правил вирощування снодійного маку, а також порушенні правил виробництва та обліку наркотичних засобів. Крім того, в поточному році він скоїв незаконний посів та вирощування конопель.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.320 та ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України. Досудове слідство проводить УМВС в області.