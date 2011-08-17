Фонд Ахметова придбав обладнання для променевого центру у Рівному

У вересні в Рівному запрацює новостворений Центр променевої терапії, обладнання для якого придбав Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба облдержадміністрації з посиланням на губернатора Василя БЕРТАША.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що британські фахівці, які перевіряли дотримання всіх технічних вимог, дали дозвіл на встановлення двох головних приладів майбутнього центру - лінійного прискорювача та комп’ютерного томографа. Нині обладнання вже проходить апробацію.

Центр променевої терапії буде відкрито на базі обласного онкодиспансера, який розрахований для пацієнтів не лише з Рівненщини, але й сусідніх областей.

На придбання унікального обладнання Фонд Р.АХМЕТОВА витратив 22 млн. грн., ще понад 3 млн. грн. на реконструкцію приміщення передбачили в обласному бюджеті.