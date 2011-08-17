У Сумській області на полюванні загинув 55-річний чоловік

У Буринському районі Сумської області в день відкриття полювання, 13 серпня, в урочищі Петуховка загинув 55-річний начальник структурного підрозділу ПАТ «Сумигаз».

За словами інших мисливців, він у топкому місці спробував спертися на рушницю й випадково натиснув на курок, повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

Буринським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності). Відпрацьовується також версія про навмисне вбивство.

На місці події працює оперативна група, проводяться слідчі дії, зокрема балістична експертиза, результати якої й мають дати відповідь на питання, чи було це нещасним випадком.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 13 серпня в 17 областях почався сезон полювання на пернату дичину, що пов`язане зі зниженням пожежної небезпеки на їх території. В день відкриття полювання 36-річний киянин випадково застрелив 36-річного жителя Обухова.