У Житомирі знайдено тіло ще однієї потонулої дитини
09:48, 18 серпня 2011Новини регіонів
0
Купався у забороненому місці
Вчора у Житомирі у водоймі було знайдено тіло другого потонулого хлопчика.
Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, повідомлення про зникнення двох дітей - семи та восьми років - рятувальники отримали позавчора.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня ввечері рятувальників поінформували про те, що під час відпочинку на водоймі, де купання заборонене, зникли дві дитини. Тіло семирічного хлопчика вилучив з води його старший брат, а пошуки ще однієї однієї дитини (2003 року народження) здійснювали водолази.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter