У Житомирі знайдено тіло ще однієї потонулої дитини

Вчора у Житомирі у водоймі було знайдено тіло другого потонулого хлопчика.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, повідомлення про зникнення двох дітей - семи та восьми років - рятувальники отримали позавчора.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня ввечері рятувальників поінформували про те, що під час відпочинку на водоймі, де купання заборонене, зникли дві дитини. Тіло семирічного хлопчика вилучив з води його старший брат, а пошуки ще однієї однієї дитини (2003 року народження) здійснювали водолази.