У Донецькій області вилилося 12 тонн гарячого бітуму

У Донецькій області через несправність автоцистерни вилилося 12 тонн гарячого бітуму.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Аварія сталася о 17.00 17 серпня при в`їзді у Сіверськ Артемівського району. Вантажний автомобіль DAF з термоцистерною перевозив з Лисичанська до Дніпродзержинська 12 тонн розігрітого до 180 градусів дорожнього бітуму. При перевезенні сталася розгерметизація термоцистерни, в результаті чого бітум почав витікати на дорогу (площа розливу по дорозі становила близько 50 кв. м).

Водій, помітивши витікання, зупинився на узбіччі дороги, де весь бітум злився у балку.

В облуправлінні МНС відзначили, що витоку бітуму з балки немає, загроза населенню через аварію відсутня, відстань до житлових будинків становить близько 3 км. Попередня причина аварії - вихід з ладу зворотного клапана термоцистерни.

До робіт з ліквідації наслідків аварії залучено 8 бійців МНС, 7 працівників міліції, два фахівці відділу оперативного міжрайонного екологічного контролю Державної екологічної інспекції в Донецькій області, а також 5 працівників і 2 одиниці техніки фірми-перевізника.