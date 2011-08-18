Вагітна, її чоловік та мати потрапили до реанімації, отруївшись грибами

Троє жителів Бердичівського району Житомирської області потрапили до реанімації внаслідок отруєння дикорослими грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру зв’язків з громадськістю МНС уЖитомирській області, 17 серпня до Бердичівської центральної районної лікарні з підозрою на отруєння дикорослими грибами були госпіталізовані 31-річний житель села Озадівка, його 28-річна вагітна дружина та її мати-пенсіонерка.