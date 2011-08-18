Вагітна, її чоловік та мати потрапили до реанімації, отруївшись грибами
12:38, 18 серпня 2011Новини регіонів
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На Житомирщині
Троє жителів Бердичівського району Житомирської області потрапили до реанімації внаслідок отруєння дикорослими грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру зв’язків з громадськістю МНС уЖитомирській області, 17 серпня до Бердичівської центральної районної лікарні з підозрою на отруєння дикорослими грибами були госпіталізовані 31-річний житель села Озадівка, його 28-річна вагітна дружина та її мати-пенсіонерка.
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