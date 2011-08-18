Під Севастополем загорівся автобус з 23 туристами

Під Севастополем загорівся 19-річний автобус фірми «IVECO» з 23 туристами з кримського прибережного села Миколаївка (Сімферопольський район).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у місті Севастополь, коли автобус з туристами в середу повертався додому з екскурсії в Балаклаву, при підйомі на гору водій відчув запах диму. Водій зупинив автобус, висадив пасажирів і відкрив кришку двигуна, з-під якої раптом вирвалося полум`я. За допомогою вогнегасників водій спробував його збити, проте безуспішно, вогонь почав розповсюджуватися по салону. Туристи зателефонували «101». На місце події прибули пожежники, а також керівництво МНС. Пожежу вдалося загасити менш ніж за 20 хвилин. Пасажирів пересадили в інший автобус і відправили додому.

Ймовірна причина пожежі — порушення герметичності паливної системи двигуна.

В УМНС додали, що під час проведення дізнання щодо пожежі з`ясувалося: на автобусі «IVECO» 1992 року випуску сімферопольська фірма здійснює нерегулярні пасажирські перевезення. На запитання, коли проводився техогляд автобуса, водій відповісти не зміг, пояснив, що всі документи згоріли.

За фактом пожежі і легітимності пасажирських перевезень транспортна прокуратура, міліція і МНС ведуть слідство, повідомили в прес-службі.