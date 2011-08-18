5 осіб загинули у ДТП під Одесою

П`ять осіб загинули і одного госпіталізовано у результаті сьогоднішнього зіткнення автомобіля Opel Vectra з деревом на 25-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків Головного управління МНС в Одеській області, 24-річний водій легкового автомобіля Opel Vectra з нез’ясованих причин не впорався з керуванням, з`їхав на узбіччя автотраси неподалік від села Свердлово Комінтернівського району, де зіткнувся з деревом.

«Вижив лише 24-річний пасажир, який одержав травми різного ступеня тяжкості, якого госпіталізовано до реанімаційного відділення Одеської обласної лікарні. Причому, щоб витягнути постраждалого з автомобіля, рятувальникам довелося розрізати гідравлічними ножицями стійки Opel Vectra», - уточнили в МНС.

Що призвело до загибелі п`ятьох чоловіків віком 25-30 років – мають визначити прибулі на місце події співробітники ДАІ і працівники Комінтернівського РВВС.