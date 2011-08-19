На яких пляжах Києва ще можна купатися

Станом на 15 серпня рішенням Головного державного санітарного лікаря Дніпровського району Києва знято заборону на купання на пляжі «Тельбін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальне підприємства «Плесо», нещодавно проведені дослідження проб води озера «Тельбін» показали нормалізацію санітарно-лабораторних показників у водоймі.

Водночас, профільне підприємство повідомляє про погіршення якості води поверхневого водоймища біля пляжу «Дитячий». Рішенням від 12 серпня Дніпровська СЕС постановила тимчасово заборонити купання на пляжі «Дитячий» до повернення показників до нормативних значень.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням КП “Плесо” від 12 серпня ц.р., у столиці було дозволено купання на 9 пляжах: «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Золотий», «Центральний», «Райдуга», «Вербний», «Пуща-Водиця».

При цьому, за результатами проведених досліджень проб води у Дніпрі рішенням Головного державного санітарного лікаря Дніпровського району від 9 серпня було знято заборону купання на пляжах «Передмістна слобідка», «Молодіжному», «Центральному» та в зоні відпочинку «Березняки».

Крім того, забезпечені належні умови для відпочинку і на 5 зонах відпочинку біля води: «Березняки», «Осокорки», «Редьчине», «Лісова» і «Святошин».

Разом з тим, на пляжах «Чорторий» і «Тельбін» купатися на той момент було заборонено через невідповідність якості води у водоймах санітарним вимогам.