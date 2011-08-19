У ДТП загинула 9-річна дівчинка і травмовано людей

У Херсонській області під час дорожньо-транспортної пригоди загинула 9-річна дівчинка і травмовано четверо осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Херсонської області, сьогодні о 4.40 ранку на 188-му км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ водій автомобіля ГАЗ-2410, рухаючись з боку Херсона у напрямку Миколаєва, внаслідок перевтоми не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове дотикове зіткнення з автомобілем BMW 525, який рухався у зустрічному напрямку.

Після зіткнення з BMW ГАЗ відкинуло й він зіткнувся з автомобілем Mercedes, що рухався позаду автомобіля BMW.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Mercedes, дівчина 2002 року народження загинула на місці події. Водій та два пасажира Mercedes з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарень.

Водій автомобіля ГАЗ-2410, 50-річний чоловік з численними травмами доставлений до реанімації обласної лікарні.

Триває розслідування обставин ДТП.