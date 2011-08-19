Підслідні Івано-Франківського СІЗО не одержують медичної допомоги

Підслідні Івано-Франківського СІЗО №12 не одержують належної медичної допомоги.

Про це дружина одного з підслідних Олександра ЧУФИЦЬКОГО Світлана ЧУФИЦЬКА заявила на прес-конференції в УНІАН.

«Різними способами відбувається порушення людських норм. Я знаю, що в СІЗО, там дуже багато людей скаржаться», - сказала С.ЧУФИЦЬКА.

За словами жінки, її чоловік О.ЧУФИЦЬКИЙ опинився в СІЗО під час розслідування кримінальної справи за фактом використання свідомо підробленого документа і шахрайства.

С.ЧУФИЦЬКА повідомила, що через важкий матеріальний стан вони не змогли обслуговувати взятий до кризи іпотечний кредит в іноземній валюті. Банк почав судові розгляди і виявив, що надані сім`єю довідки про доходи фальшиві.

С.ЧУФИЦЬКА пояснила це тим, що оформлення кредиту проходило за допомогою третіх осіб, які за певну винагороду допомогли одержати необхідні довідки із вказівкою достатнього для отримання кредиту рівня доходів.

У результаті міліція порушила кримінальну справу проти О.ЧУФИЦЬКОГО.

За словами адвоката сім`ї Олексія ГОЦУЛЯКА, спочатку підслідний був на підписці про невиїзд. Через деякий час О.ЧУФИЦЬКОМУ запропонували роботу в Донецькій області, і, для того, щоб сім`я мала хоч якісь кошти для існування, він прийняв цю пропозицію. Перед від`їздом на місце роботи підслідний, за словами його дружини, в усній формі домовився із слідчим про дозвіл на виїзд. 6 грудня 2010 року О.ЧУФИЦЬКОГО запростили на допит, де й було заарештовано.

За словами дружини, за час перебування в СІЗО здоров`я її чоловіка значно погіршилося. У досудовий період він не одержував необхідної медичної допомоги, хоча гостро її потребував.

«Ми неодноразово зверталися до голови судового процесу, щоб змінити запобіжний захід із взяття під варту на підписку про невиїзд у зв`язку з тим, що у підсудного двоє малолітніх дітей, і він потребує негайної медичної допомоги», - сказав О.ГОЦУЛЯК.

Він також додав, що не було адекватній реакції і з боку керівництва СІЗО.

«На даний момент ЧУФИЦЬКОГО прооперовано, щоправда, з деяким запізненням. Коли три місяці тому у нього була проста кіста, яка потребувала елементарної операції, то тепер часу є ознаки ракового захворювання. Операція дуже складна, вона тривала впродовж двох днів», - наголосив О.ГОЦУЛЯК.

Агентство УНІАН зверталося до керівництва Івано-Франківського СІЗО з проханням прокоментувати дану ситуацію, але відповіді поки що не одержало.