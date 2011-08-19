У Миргороді до кінця року відкриється новий санаторій

У Миргороді Полтавської області до кінця року буде здано в експлуатацію новий санаторій «Радужний» на 250 місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Миргорода Сергій СОЛОМАХА, відвідуючи Сорочинський ярмарок.

За його словами, будує санаторій тюменська компанія. Будівництво практично закінчене і незабаром санаторій зможе прийняти своїх відвідувачів.

Разом з тим мер відзначив, що будівництво решти санаторіїв у Миргороді, яке було раніше почато, все ще припинено через відсутність у інвесторів необхідних коштів.

Як повідомлялося, раніше в Миргороді було почато будівництво 8 нових санаторіїв.

В даний час у Миргороді функціонує чотири санаторії, що входять до санаторно-курортного об`єднання "Курорт-Миргород", а також три відомчих.