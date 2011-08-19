У Києві представили програму допомоги на засадах сімейної медицини

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представив програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Києва на засадах сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, представлення програми відбулося сьогодні під час відвідування медичної амбулаторії сімейного лікаря на вул. Урлівській, 13, що у Дарницькому районі Києва.

«Саме у Дарницькому районі зараз реалізується пілотний проект з реорганізації первинної медико-санітарної допомоги. Втілюючи цей проект у життя, ми плануємо розмежувати первинний та вторинний рівні медичної допомоги амбулаторно-поліклінічної мережі, що дасть змогу збільшити частку видатків на первинну допомогу. У районі для реалізації проекту до кінця 2011 року запрацює 10 амбулаторій, що територіально покращить доступність первинної допомоги. Загалом до кінця року у місті працюватиме близько 100 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини. Таким чином, на кінець поточного року сімейними лікарям обслуговуватиметься 28% населення, що складає приблизно 790 тисяч осіб», - розповів О.ПОПОВ.

Голова КМДА також повідомив про перші результати реорганізації первинної медико-санітарної допомоги. Так, за його словами, рівень госпіталізації до стаціонарів серед населення знизився на 12%. Кількість викликів невідкладної допомоги зменшилася на 3%. Також спостерігається зменшення навантаження на фахівців вторинного рівня надання медичної допомоги на 15%.