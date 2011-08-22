Чи дадуть батькам вихідний на 1 вересня?

Під час восьмої сесії Сумської обласної ради шостого скликання депутати рекомендували керівникам підприємств надати вихідний 1 вересня працівникам, які є батьками першокласників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, депутат Володимир ГРІНЦОВ від імені фракції Партії регіонів вніс пропозицію звернутися до керівників підприємств та установ, організацій з проханням розглянути питання щодо надання вихідного 1 вересня тим своїм працівникам, діти яких ідуть у перший клас.

У результаті обговорення депутати погодились із зазначеною пропозицією та прийняли текст відповідного звернення.