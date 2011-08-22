Як розвивається дитина найстаршої матері України

Дитина найстаршої матері України, 66-річної Валентини ПІДВЕРБНОЇ, яка проживає у Чернігові, розвивається нормально.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар І дитячої поліклініки м. Чернігова Владислав КУХАР.

За його словами, лікарі продовжують відвідувати В.ПІДВЕРБНУ.

"Дитина підростає, розвивається відповідно до свого віку", - сказав В.КУХАР. Він також додав, що зараз вдалося знайти спільну мову із найстаршою мамою країни і вона, в основному, виконує рекомендації медиків, хоча часто, як і будь-яка мати, має свою точку зору щодо догляду за дитиною.

"Вона старається все виконувати, хоч іноді не погоджується з лікарями", - зауважив головний лікар дитячої поліклініки.

Також В.КУХАР зауважив, що В.ПІДВЕРБНА впорядкувала квартиру, придбала меблі і створила необхідні умови для доньки. У побутових питаннях їй допомагає жінка, яку найняли благодійники з Росії, але за донькою Анною, котрій ось виповниться півроку, В.ПІДВЕРБНА доглядає особисто.

Як повідомлялося, 22 лютого цього року 65-річна мешканка Чернігова В.ПІДВЕРБНА народила дівчинку, яка з`явилася на світ завдяки методу штучного запліднення.

До цього пенсіонерка, яка після смерті матері проживала самотньо, дуже мріяла про дитину і кошти для штучного запліднення збирала кілька років.

Жінка вважається найстаршою матір`ю нашої держави, що зафіксовано у Книзі рекордів України.