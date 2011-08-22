На Київщині згоріли двоє дітей

21 серпня в 00.50 у с. Лобачів Володарського району Київської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб, у тому числі дві дитини (2005 та 2004 р.н.).

О 1.50 підрозділом пожежно-рятувальної служби пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба МНС.

Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.