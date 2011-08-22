На Київщині згоріли двоє дітей
10:18, 22 серпня 2011Новини регіонів
0
Коротке замикання електромережі
21 серпня в 00.50 у с. Лобачів Володарського району Київської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб, у тому числі дві дитини (2005 та 2004 р.н.).
О 1.50 підрозділом пожежно-рятувальної служби пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба МНС.
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter