На Харківщині отруїлися 36 солдатів строкової служби

10:21, 22 серпня 2011
Новини регіонів
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 Неякісними продуктами харчування 

В Чугуєві Харківської області у військовій частині А4101 Повітряних сил України отруїлися неякісними продуктами харчування 36 військовослужбовців строкової служби.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За даними співрозмовника агентства, надзвичайна пригода сталася ще у четвер, 18 серпня. Наразі на місці працює спеціально створена комісія, до складу якої входять лікарі санітарно-епідеміологічної служби.

За словами джерела, приватна фірма, яка постачає продукти харчування до цієї військової частини, уклала відповідну угоду з Міністерством оборони в березні цього року.

Як зазначив співрозмовник УНІАН, це не перше харчове отруєння військовослужбовців у вказаному регіоні в цьому році. Зокрема, харчове отруєння було зафіксовано у кількох десятків курсантів Харківського університету Повітряних сил, якому продукти харчування, за деякими даними, здійснює та сама фірма, яка постачає харчі до вище зазначеної військової частини. 

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