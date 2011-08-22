Донеччина: на лікуванні четверо хворих з холерою

У Донецькій області на сьогоднішній день на лікуванні перебувають четверо хворих і троє вібріоносіїв холери, стан їхнього здоров`я - задовільний.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічної станції Донецької області.

Згідно з повідомленням, за останній тиждень (з 15.08.2011 р. по 20.08.2011 р.) на Донеччині було зареєстровано три випадки захворювання на холеру в м. Маріуполі і один випадок вібріоносія в м. Макіївці.

Усього в Донецькій області з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 33 випадки захворювання і 24 випадки вібріоносіїв холери.

Після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру, всі, хто видужав, виписані з лікарні, за останній тиждень - виписані один хворий і три вібріоносії.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації осередків холери триває.