Донеччина: на лікуванні четверо хворих з холерою
Троє вібріоносіїв
У Донецькій області на сьогоднішній день на лікуванні перебувають четверо хворих і троє вібріоносіїв холери, стан їхнього здоров`я - задовільний.
Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічної станції Донецької області.
Згідно з повідомленням, за останній тиждень (з 15.08.2011 р. по 20.08.2011 р.) на Донеччині було зареєстровано три випадки захворювання на холеру в м. Маріуполі і один випадок вібріоносія в м. Макіївці.
Усього в Донецькій області з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 33 випадки захворювання і 24 випадки вібріоносіїв холери.
Після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру, всі, хто видужав, виписані з лікарні, за останній тиждень - виписані один хворий і три вібріоносії.
Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації осередків холери триває.