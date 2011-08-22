Автобус врізався в групу людей біля храму: є жертви

У Львівській області автобус в’їхав у групу людей: одна людина загинула, четверо травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 21 серпня, о 18.45 у селі Ременів Кам‘янка-Бузького району.

Водій маршрутного автобуса сполученням «Львів-Добротвір», 52-річний житель села Батятичі Кам’янка-Бузького району, наїхав на групу людей, які в цей час перебували біля сільського храму.

На місці події загинула 35-річна жителька Львова, травми різного ступеню тяжкості отримали четверо жителів села Ременів, серед яких 9-річний хлопчик.

За даними прес-служби ДАІ, автобус БАЗ на буксирі тягнула вантажівка. Під час підйому на автодорозі обірвався зчіпний пристрій і автобус, який фактично був некерований, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого заїхав на сільську площу та в‘їхав у групу людей.

За фактом ДТП проводиться розслідування.