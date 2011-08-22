Від зіткнення авто з деревом загинула жінка, діти - у комі

У Луганській області одна людина загинула і двоє у стані коми доставлені до лікарні в результаті ДТП, що сталася біля Севєродонецька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України в Луганській області.

За інформацією прес-служби, 21 серпня о 10.00 на автодорозі біля міста Севєродонецьк водій, 1983 р.н., керуючи автомобілем «Део Ланос», не впоралася з управлінням, виїхала на стрічну смугу і врізалася в дерево.

В результаті ДТП від одержаних тілесних ушкоджень водій померла на місці, двоє пасажирів, 2003 і 2009 р.н., у стані коми доставлені до лікарні.