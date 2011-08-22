У Херсонській області знищено плантацію конопель
16:53, 22 серпня 2011Новини регіонів
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Належала місцевому жителю
У Херсонській області СБУ знищила плантацію конопель.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Херсонській області, 18 серпня співробітники СБУ знайшли і спільно з працівниками міліції знищили 120 кущів культивованих конопель.
Ділянка з наркотичними насадженнями у с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького району належала місцевому жителю.
Матеріали з вирощування наркотичної сировини передано до органів МВС для розв’язання питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 310 Кримінального кодексу України (вирощування снодійного маку або конопель).
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