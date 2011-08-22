Чоловік продавав психотропи через власний Інтернет-магазин

У Києві затримано чоловіка, який продавав психотропні речовини через мережу Інтернет.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, спочатку працівники Управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків ГУМВС в Києві під час проведення оперативно-розшукових заходів встановили громадянина Максима П., 1977 року народження, мешканця Оболонського району столиці, який через власний Інтернет-магазин продавав психотропні речовини.

Того ж дня увечері в Оболонському районі при спробі продажу 300 капсул, які містять сибутрамін, Максим П. був затриманий.

Наступного дня за місцем мешкання Максима П. було вилучено ще 1 тис. 626 пігулок, які містили сибутрамін. Як пояснив власник квартири, всю партію він зберігав для продажу через свій Інтернет-магазин.

Зараз працівники УБНОН проводять оперативні заходи з метою встановлення можливих співучасників Максима П.