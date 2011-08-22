У Севастополі вилучено 25 тонн неякісних продуктів харчування

У Севастополі з початку літа з обороту вилучено 25 тонн продуктів харчування, які не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам, понад дві тонни продукції знищено, решту буде відправлено на промислову переробку.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополь з посиланням на дані, надані начальником ветеринарної міліції Олександром РИБІНСЬКИМ.

За його словами, незважаючи на те, що співробітники ветеринарної міліції постійно контролюють діяльність суб`єктів господарювання, які виготовляють і реалізують продукти харчування, останнім часом почастішали випадки масового отруєння людей недоброякісними харчовими продуктами. Насамперед це пов`язано з порушеннями технологічного процесу приготування їжі і правил зберігання готових страв, що призводить до псування продуктів. Крім того, не одиничні випадки використання для приготування їжі продукції тваринного походження, якість якої не підтверджується відповідними документами і лабораторними дослідженнями.

За інформацією О.РИБІНСЬКОГО, з початку курортного сезону співробітниками ветеринарної міліції УМВС України у місті Севастополь перевірено 20 закладів громадського харчування, 7 установ масового відпочинку громадян і 7 супермаркетів. Постійний контроль над реалізацією продукції тваринного і рослинного походження здійснюється і на ринках міста. За різні порушення ветеринарно-санітарного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 46 осіб, винесено 23 розпорядження, припинено діяльність двох суб`єктів господарювання.