Іномарка врізалася в дев'ятиповерхівку: двоє загиблих
18:19, 22 серпня 2011Новини регіонів
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Водій заснув за кермом
Сьогодні рано вранці в Кременчуку Полтавської області в результаті ДТП загинули двоє хлопців, які на іномарці на великій швидкості врізалися у дев`ятиповерховий будинок.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Кременчука, 22 серпня, попередні причини ДТП — водій не впорався з керуванням, несправність машини або водій заснув за кермом.
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