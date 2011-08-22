Іномарка врізалася в дев'ятиповерхівку: двоє загиблих

18:19, 22 серпня 2011
Новини регіонів
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Водій заснув за кермом 

Сьогодні рано вранці в Кременчуку Полтавської області в результаті ДТП загинули двоє хлопців, які на іномарці на великій швидкості врізалися у дев`ятиповерховий будинок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Кременчука, 22 серпня, попередні причини ДТП — водій не впорався з керуванням, несправність машини або водій заснув за кермом. 

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