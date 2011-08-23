Вінниччина: на кожного жителя - по 24 кг викидів шкідливих речовин

У Вінницькій області впродовж січня-червня 2011 року на кожного жителя припало по 24 кг викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Загалом за півроку в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило близько 40 тис. тонн забруднюючих речовин, що майже на 315 тонн, або 0,8%, більше аналогічного періоду попереднього року.

Значна питома вага – 69,5% (28 тис. тонн) викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на міста Вінницю (4,9%) та Козятин (2,3%), а також на Барський (2,9%), Іллінецький (1,9%), Гайсинський та Томашпільський (по 1,8%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом січня-червня 2011 року склала 1517 кг. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин – 314 тонн, а також на міста Козятин – 78 тонн, Жмеринку – 40 тонн та Вінницю – 29 тонн.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості та транспорту.