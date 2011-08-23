У Сімферополі знайдено тіло немовляти, міліція розшукує породіллю

Біля 2-го пологового будинку в Сімферополі знайдено тіло новонародженого хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, співробітники міліції встановлюють обставини загибелі немовляти.

Згорток, в якому знаходилася мертва дитина без ознак насильницької смерті, знайшли 21 серпня. До міліції подзвонив лікар.

"За попередніми даними, смерть немовляти настала внаслідок ненадання необхідної медичної допомоги. Наразі проводяться слідчі й оперативно-розшукові заходи", - йдеться в прес-релізі.

Міліція просить сімферопольців повідомити про те, якщо хтось зі знайомих жінок перебував на останніх строках вагітності, але після пологів не привіз малюка додому.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня в Луцькому пологовому будинку - третьому після Львова і Рівного - відкрили «Вікно життя», в якому жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть анонімно залишати своїх немовлят без ризику для їх життя і здоров`я.