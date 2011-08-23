У Львові голова держінспекції за ліками вимагав хабар

У Львові працівники обласного УБОЗ затримали на гарячому під час отримання хабара начальника державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Львівській області.

Як повідомило УНІАН джерело, близьке до прокуратури Львівщини, очільниця інспекції підозрюється у вимаганні й отриманні 5 тисяч гривень хабара за погодження паспорту аптеки.

«На даний час тривають слідчі дії та вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України», – зазначило джерело.