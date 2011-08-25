У Львові за хабар затримано лікаря наркодиспансера

У Львові правоохоронці затримали під час одержання хабара лікаря-нарколога Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, лікар-нарколог вимагав і одержав хабар від мешканця Львова за складання висновку щодо результатів медичного огляду.

Лікар-нарколог вимагав 1 тис. грн. за складання висновку, згідно з яким громадянин, від якого він вимагав хабар, не перебуває у стані алкогольного сп’яніння, хоча насправді результати обстеження показали, що вміст алкоголю в його крові становив 0,36 проміле.

Лікаря-нарколога було затримано «на гарячому» на його робочому місці.

Стосовно лікаря порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Проводяться заходи з метою встановлення інших фактів вимагання чи одержання хабарів даним посадовцем за сприяння у вирішенні аналогічних питань.