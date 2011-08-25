Луганщина одержала 83 млн на ремонт лікувальних закладів

Луганська область одержала додатково 83 мільйони гривень з державного бюджету на реконструкцію лікувальних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, про це сьогодні на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров`я і соціального захисту населення повідомив начальник головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Павло МАЛИШ.

Він зазначив, що у зв`язку з надходженням додаткових коштів з держбюджету будуть внесені зміни до Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров‘я Луганської області.

«83 мільйони гривень будуть направлені на реконструкцію приміщень обласної клінічної лікарні для центру невідкладних станів і медицини катастроф, високоспеціалізованого консультативного відділення, для центру кардіохірургії і ангіології», - сказав П.МАЛИШ.

Крім того, за його словами, за кошти держбюджету буде реконструйований обласний онкологічний диспансер, а саме, його радіологічний корпус №1 для розміщення в ньому комп`ютерного томографа.