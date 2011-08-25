Вінниччина отримала понад 50 машин швидкої допомоги

У Вінниці до 20-ї річниці Незалежності України відбулась церемонія передачі районам автомобілів швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом було закуплено 51 автомобіль швидкої медичної допомоги 41 автомобіль марки «Газель» и 10 ВАЗів.

Під час урочистостей сьогодні на кожен район області було виділено від одного до п’яти автомобілів. Ключі від автомобілів керівництву районів вручали голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА та голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, за сприяння якого закуплено на 10 автомобілів більше, ніж планувалось.

«Завдяки цьому (закупівлі більшої кількості автомобілів - УНІАН) медики зможуть вже завтра врятувати на 10 життів більше вінничан», - сказав П.ПОРОШЕНКО під час урочистостей, вітаючи усіх зі святом.

У свою чергу, губернатор Вінниччини зазначив, що нині в усіх медичних закладах регіону проводяться ремонти приміщень. «Зрушено з місця питання транспортного забезпечення лікарських амбулаторій. І це не єдиний крок у цьому напрямку. Сьогодні в усіх медичних закладах регіону проводяться ремонти приміщень, відновлюються ФАПи, реконструюються ЦРЛ, всі ФАПи, лікарські амбулаторії. У цих закладах повинні бути створені усі необхідні умови як для перебування пацієнтів, так і для роботи медиків, а ці автомобілі допоможуть врятувати життя», - зазначив М.ДЖИГА

Керівництво області на закупівлю автомобілів виділило 7 млн. 400 тис. грн.