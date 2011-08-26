Дніпропетровськ: лікарі крали гроші, виділені для хворих на СНІД

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС в Дніпропетровській області припинили діяльність злочинної групи, до складу якої входили 4 працівники комунального закладу «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», які привласнили 100 тис. грн. виділених з бюджету на лікування хворих.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в області. Зловмисники з 2009 р. по теперішній час, завели 34 амбулаторні картки на осіб, які фактично не проходили лікування у СНІД-центрі і не звертались сюди за допомогою.

«Таким чином працівники комунального закладу привласнили, за попередніми даними 100 тис. грн. бюджетних коштів, що виділялися центру на медичні препарати великої вартості, та утримання хворих, що проходять тут стаціонарне і амбулаторне лікування», - повідомляє ВЗГ.

За зібраними матеріалами слідчим управлінням Головного управління МВС в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ст.358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників та у робочих кабінетах СНІД-центру вилучено документи, що підтверджують факти підроблення історій хвороб, та лікарські засоби.

Наразі, члени злочинної групи затримані та вирішується питання, про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.