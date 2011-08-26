Дворічна дитина наїлася клофеліну - зараз у реанімації
10:33, 26 серпня 2011Новини регіонів
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У місті Тульчин Вінницької області госпіталізовано дворічну дитину, яка отруїлась клофеліном.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
З’ясувалося, що дитина знайшла у кімнаті клофелін, який приймає її бабуся, і випила чотири таблетки. Через короткий проміжок часу батьки помітили, що дитині стало зле, й одразу доправили її до лікарні.
Стан здоров’я медики кваліфікують як важкий.
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