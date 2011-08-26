10-річний хлопчик випав з восьмого поверху та залишився живий
11:31, 26 серпня 2011Новини регіонів
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У важкому стані
У Вінниці 10-річний хлопчик внаслідок необережності випав з балкону восьмого поверху та залишився живий.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Інцидент стався 25 серпня близько 22.00.
В результаті дитина отримала відкритий перелом правого плеча, закритий перелом правого та лівого стегна, забій головного мозку.
Хлопчик перебуває у реанімації дитячої обласної лікарні, його стан важкий.
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