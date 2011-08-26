Луганщина: 4-річний хлопчик потонув у пожежному колодязі

У Свердловську Луганської області 4-річний хлопчик потонув у пожежному колодязі на території лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління МНС.

Тіло хлопчика виявили співробітники лікарні на глибині 6 м.

Саме водоймище було заповнене водою приблизно на 2 м, тому медики не стали чекати прибуття рятувальників і самостійно підняли на поверхню тіло.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті дитини.