У Маріуполі протести проти звільнення наркоторговки (фото)
16:57, 26 серпня 2011Новини регіонів
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Загрожувало 7 років
Учасники акції протесту "Обридло" в Маріуполі. Учасники акції зібралися біля будинку, де живе обвинувачена раніше в торгівлі наркотиками К. Кілька місяців тому Маріупольський суд призначив їй міру покарання - 7 років позбавлення волі. Але днями Апеляційний суд Донецької області звільнив її з-під варти в залі суду.
Учасники мітингу не згодні з ухвалою суду і свій протест висловили у черговій акції громадського протесту "Обридло".
Фото Миколи Рябченка / УНІАН
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