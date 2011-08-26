У Маріуполі протести проти звільнення наркоторговки (фото)

Учасники акції протесту "Обридло" в Маріуполі. Учасники акції зібралися біля будинку, де живе обвинувачена раніше в торгівлі наркотиками К. Кілька місяців тому Маріупольський суд призначив їй міру покарання - 7 років позбавлення волі. Але днями Апеляційний суд Донецької області звільнив її з-під варти в залі суду.

Учасники мітингу не згодні з ухвалою суду і свій протест висловили у черговій акції громадського протесту "Обридло".

Фото Миколи Рябченка / УНІАН