Херсонщина: жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів
16:58, 26 серпня 2011Новини регіонів
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За літо постраждало 26 осіб
У Херсонській області дві жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 24 серпня до Горностаєвської районної лікарні поступила 42-річна жінка з діагнозом «укус каракурта». Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у стані середньої тяжкості.
Того ж дня до реанімаційного відділення Скадовської районної лікарні з аналогічним діагнозом у стані середньої тяжкості була госпіталізована 57-річна жінка.
За даними УМНС, у Херсонській області за літній період в регіоні від укусів каракуртів вже постраждало 26 чоловік.
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