Херсонщина: жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів

У Херсонській області дві жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 24 серпня до Горностаєвської районної лікарні поступила 42-річна жінка з діагнозом «укус каракурта». Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у стані середньої тяжкості.

Того ж дня до реанімаційного відділення Скадовської районної лікарні з аналогічним діагнозом у стані середньої тяжкості була госпіталізована 57-річна жінка.

За даними УМНС, у Херсонській області за літній період в регіоні від укусів каракуртів вже постраждало 26 чоловік.