29-30 серпня лікарі у Києві консультуватимуть безкоштовно

29-30 серпня 2011 року з 9:00 до 13:00 в Центральних районних поліклініках м. Києва пройде соціальна акція «День здоров`я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, киянам у ці дні для в холах поліклінік лікарі безкоштовно вимірюватимуть тиск, надаватимуть медичні консультації та в разі необхідності направлятимуть на прийом до вузьких спеціалістів.

Поліклініки, що беруть участь в акції «День здоров`я»:

- ЦРП УОЗ Дарницької РДА, вул. Вербицького, 5;

- ЦРП УОЗ Дніпровської РДА, вул.. Луначарського,5;

- Амбулаторія сімейного типу «Русанівка», вул.. Ентузіастів,49;

- ЦРП УОЗ Деснянської РДА, вул. Закревського 81/1;

- ЦРП УОЗ Подільської РДА, вул. Мостицька,9;

- ЦРП УОЗ Оболонської РДА, вул. Тимошенка,14;

- ЦРП УОЗ Шевченківської РДА, вул. Саксаганського,100;

- ЦРП УОЗ Печерської РДА, вул. Підвисоцького, 13;

- ЦРП УОЗ Святошинської РДА, вул. Симиренка,10;

- ЦРП УОЗ Соломянської РДА, вул. вул. Солом’янська, 17;

- Поліклініка № 2 Голосіївського району, вул. Якубовського,6.

