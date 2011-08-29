Дівчинка вистрілила з рушниці в свою 7-річну сестру

На Тернопільщині внаслідок необережного поводження зі зброєю поранена семирічна дівчинка.

Як повідомив кореспондента УНІАН заступник начальника обласного управління міліції Василь ОБЛЕЩУК, інцидент стався у селі Коцюбинці Гусятинського району.

За його словами, дитина поранена пострілом зі старої гладкоствольної рушниці марки «ТОЗ БМ», яку батько тримав не у сейфі, а у кутку підсобного приміщення. Рушниця 1957 року випуску була наполовину несправною і не зареєстрованою.

Чоловік розводив голубів і використовував зброю для відлякування від них хижих птахів, після останніх пострілів залишив рушницю зарядженою.

Граючись, старша донька взяла до рук рушницю і, не знаючи, що вона заряджена, вистрілила у свою 7-річну сестру. Дитина отримала вогнепальне поранення у плече.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група райвідділу міліції, а потерпілу відвезли до обласної лікарні.

Міліціонери вилучили рушницю.