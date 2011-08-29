У Криму через шторм загинула дитина, ще двох шукають

У Судакському регіоні Криму в морі потонув підліток із Кривого Рогу, який купався під час шторму силою в два бали.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 27 серпня.

«Хлопчик пішов купатися в морі, на деякий час дорослі втратили контроль за дитиною, в цей час він потонув», – йдеться в прес-релізі.

Тіло підлітка витягли на берег.

МНС також повідомило, що у суботу зникли росіянин і українець, які купалися в морі під час шторму силою в три бали.

Так, 26-річний житель Москви пірнув під хвилю за 20-25 метрів від берега в районі пляжу курортного селища Новий Світ (Судак) і зник.

Житель Білої Церкви, орієнтовно 24-26 років, пірнув під хвилю за 100 метрів від берега в районі пляжу села Прибережне (Судак), більше його ніхто не бачив.

Рятувальники шукають зниклих.