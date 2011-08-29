На Хмельниччині чоловік переїхав на смерть 2-річного сина

В урочищі поблизу села Водички на Хмельниччині чоловік на автомобілі на смерть переїхав власного дворічного сина.

Жахлива ДТП сталася, коли чоловік разом з усією сім`єю - дружиною та двома синами - вивозив сміття власним автомобілем Daewoo Lanos, повідомили ТСН в управлінні МВС Хмельницької області.

Дворічний хлопчик розмістився на задньому сидінні. Спеціального дитячого крісла в автомобілі не було.

Коли водій здавав назад, хлопчик відчинив двері і на ходу випав з автомобіля прямо під колеса. Чоловік вчасно не помітив цього і наїхав на дитину.

В результаті ДТП хлопчик отримав політравми внутрішніх органів, від яких помер під час госпіталізації.

Перевірка обставин події триває. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження".

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.