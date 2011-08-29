На Чернігівщині отруїлися троє кіпріотів
19:11, 29 серпня 2011Новини регіонів
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Стан задовільний
У Чернігівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано трьох громадян Кіпру.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
Зокрема, 28 серпня до Козелецької центральної районної лікарні зі скаргами на харчове отруєння звернулися громадяни Республіки Кіпр, які знаходились у складі колективу з концертною програмою на території Чернігівської області. Троє осіб були госпіталізовані до інфекційного відділення Козелецької центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги хворих було виписано. Стан їх здоров’я задовільний.
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