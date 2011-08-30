У кав’ярні Ужгорода - вибух: усе місто лишилося без газу

В Ужгороді внаслідок вибуху у кав’ярні місто повністю залишилося без газопостачання та частково - без електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався вчора ввечері. Було травмовано трьох людей, яких доправлено до лікарень.

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було повідомлено, шо травмовані перебувають у важкому стані. У працівниці кав’ярні діагностовано опікові травми 90% тіла, у двох відвідувачів термічні опіки 50% та 30% тіла відповідно.

У результаті надзвичайної ситуації Ужгород залишився без газопостачання, а близько 5 тисяч жителів міста перебувають без електро- та водопостачання.

Без електропостачання частково залишається залізнична станція: відсутнє сполучення в напрямку Волосянки.

За даними обласної комісії, відселено 140 мешканців 9 найближчих до аварії (в радіусі 300 м) вулиць. Під час поквартирного обходу у двох помешканнях виявлена надмірна загазованість.

На ліквідації наслідків аварії задіяні працівники «Закарпаттяобленерго», комунальники, правоохоронці, МНС, представники «Закарпатгазу».

За інформацією Закарпатської облдержадміністрації, відновлення електропостачання в Ужгороді відбудеться впродовж доби, а газу – двох-трьох діб.

Причину вибуху з’ясовують спеціалісти.