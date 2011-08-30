Азаров ознайомиться з роботою швидкої меддопомоги
10:28, 30 серпня 2011Новини регіонів
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Робоча поїздка на Харківщину
Прем’єр-міністр України Миколи АЗАРОВ сьогодні здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.
У Харкові глава уряду планує відвідати виставку медичного устаткування і ознайомитися з роботою служби швидкої та невідкладної допомоги.
Крім того, М.АЗАРОВ візьме участь у зборах активу Харківської області, під час яких вручить нагороди кращим працівникам сільського господарства і шляхової галузі, а також поспілкується з журналістами.
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